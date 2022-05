Lo stress e le emozioni negative in ambito lavorativo o scolastico possono creare situazioni di disagio e influenzare la nostra quotidianità. Spesso sentiamo parlare di resilienza, la capacità dell’individuo di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica. Al fine di raggiungere questo equilibrio psico-fisico il Centro per l’Apprendimento Il Gemello di Einstein ha attivato il corso di Mindfulness, una pratica articolata sulla meditazione che consiste in un allenamento fondato su esercizi specifici che coinvolgono il corpo e l’attenzione. Il programma stimola i partecipanti a coltivare l’abitudine alla consapevolezza per conseguire uno stato mentale più incline alla soddisfazione e alla felicità.

La Mindfulness, promosso da Il Gemello di Einstein, prevede sei incontri tenuti dalla dottoressa Sara De Marco – psicologa e psicoterapeuta. Il gruppo verrà coinvolto in esercizi pratici di meditazione e una breve parte teorica per l’acquisizione di strumenti e strategie per migliorare la propria vita. Il percorso può essere un valido aiuto per: ridurre l’ansia, autoregolare l’attenzione, gestire le emozioni, migliorare la qualità del sonno e ridurre lo stress. Previsti incontri con cadenza settimanale, dalle ore 18.15 alle 19.30. Il programma partirà al raggiungimento minino di quattro partecipanti.

La Mindfulness non è un trattamento terapeutico, può tuttavia essere un valido aiuto per riuscire a controllare e contenere emozioni, sensazioni e pensieri negativi che possono portare alla sofferenza.

Fonte: Ufficio stampa