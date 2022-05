Oggi e domani l’associazione sportiva ginnastica “my life” di Termoli, porterà in gara al Gran Galà della Ginnastica Artistica( dove saranno presenti molti rappresentanti di tutte le regioni d’Italia), che si svolgerà a Pomigliano D’arco (NA),l’atleta Alice Martino, classe 2008, originaria e residente a Montecilfone, per la categoria juniores in rappresentanza del Molise. L’atleta sarà seguita dal tecnico Francesca Zampillo coadiuvato da Giorgio Guidi. ” Speriamo che il tutto sia di buon auspicio per la ripresa delle attività di ginnastica artistica che dovrebbero riprendere dopo l’estate – ha detto Giorgio Guidi – un in bocca al lupo all’atleta Alice per la gara ed ai suoi coach con cui ha tanto lavorato in questo periodo”.