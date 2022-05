Prosegue l’attività boccistica agonistica in un periodo particolarmente intenso tra campionati a squadre e gare individuali. Due le gare, Individuali Regionali, disputate lo scorso fine settimana. A Campobasso, venerdì scorso, si sono svolte le finali del Trofeo Bocciodromo Molisano, Individuale Regionale Serale, organizzato dall’omonima società di Campobasso, club presieduto da Franco Moffa. A vincere, Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale di Campobasso, che in finale ha superato Clemente Di Bartolomeo della Frosolonese. Al terzo posto Antonio Di Tota, quarta piazza per Vincenzo Iengo, entrambi dell’Avis Campobasso. Al quinto posto Pasquale Pasquale del Bocciodromo Molisano Campobasso; sesto e settimo, rispettivamente, Luigi Massimo e Alfonso Martone della Monforte Campobasso. 53 gli atleti partecipanti, il direttore di gara è stato l’arbitro regionale Giovanni Colitti, gli arbitri di campo Pasquale Presutti e Nicola Tamburro. A Riccia, domenica scorsa, si è disputato il 1° Trofeo Città di Riccia, Individuale Regionale, organizzato dalla Bocciofila Riccese di Riccia del presidente Nicolino Vassalotti. Ad aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo Città di Riccia, davanti a un’attenta e appassionata consigliera regionale Micaela Fanelli, è stato Stefano Pellicanò della Madonna delle Grazie Termoli, che ha superato, al termine di una finale tirata ed equilibrata, il 27enne Fabiano Iapaolo della Bocciofila Frosolonese. Terza piazza per Alberto Petracca della Montereale Potenza, quarto posto per Carmelo Arietano del Bocciodromo Comunale Campobasso. Alla fase finale della kermesse anche: Corrado Puzo della società La Torre Vinchiaturo (quinto); Giuseppe Geremia della Bocciofila Riccese (sesto); Piergiorgio Magi del Città del Vasto (settimo); Luigi Bergantino del DLF Benevento (ottavo); Fernanda Ricciuti de La Torre Vinchiaturo (nona); Marianna Di Mucci de La Rocca Oratino (decima). 80 gli iscritti, il direttore di gara è stato l’arbitro regionale dell’AIAB Molise, Lucio Fiorella. Arbitro di campo Giuliano Panichella. A entrambe le manifestazioni, presenti il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, i consiglieri del Comitato Regionale, Mario Perrella e Franco Colavecchia, e il delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente.

Fonte. Ufficio stampa