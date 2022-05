Come ogni venerdì oggi è arrivato anche il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia. Il Molise è l’unica regione d’Italia con l’indice Rt sopra 1. Ora è 1,13, in leggero rialzo rispetto alla settimana scorsa quando era 1,01. L’incidenza dei casi ogni centomila abitanti invece continua a scendere e passa da 482 a 281. Per quanto riguarda infine l’occupazione dei posti letto in ospedale, è 6,8 in area medica (in netto calo rispetto all’11,4 della settimana scorsa) e 7,7 in terapia intensiva (era 5,1 nel monitoraggio precedente).