Sono 100 i nuovi contagiati in Molise nelle ultime 24 ore dagli 873 tamponi refertati, con il tasso di positività all’11,4%. Il dato dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche due ricoveri in Malattie infettive ed una dimissione dal reparto Anziano fragile. A Campobasso sono 22 i nuovi casi, seguito da Termoli con 15. Numeri inferiori negli altri centri ancora interessati dal virus. Sono 136 i guariti mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli per Covid sono 16. Gli attualmente positivi in regione sono 3.928.