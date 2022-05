Share on Twitter

“Alla protesta dei pescatori di Termoli si sono aggiunti i commercianti del prodotto fresco locale, i vongolari e la piccola pesca. Ma anche tutta la filiera: retanti, approvvigionatori, operatori tecnici per la manutenzione e anche i locali fornitori di gasolio che oggi hanno comunicato la quotazione per la fornitura del gasolio al porto di Termoli pari a €. 1,12 al litro.

Ricordiamo a tal proposito che una barca media del porto di Termoli consuma circa 1000 litri al giorno. A voi i calcoli.

Quindi continua lo stato di agitazione e il presidio al Mercato Ittico. Ormai non ci sono più solo i pescatori ma anche i commercianti. E infatti si trova il pesce solo nella grande distribuzione, ma chi sa da dove arriva.

Nel frattempo, continuano le manifestazioni in tutta l’Italia. Oggi al p orto di Bari, al Varco della Vittoria, si sono uniti tutti i pescatori della Puglia. Sempre oggi le barche di Chioggia in processione sono entrate a Venezia.

Domani tutto il Tirreno a Civitavecchia.

Si sta parlando già di organizzare una grande manifestazione generale a Roma.

E i pescatori di Termoli, come ogni volta, sono pronti a partire per far sentire la propria voce e il proprio dissenso rispetto a quanto sta accadendo. “