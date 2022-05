Rientreranno verso le 19.30 i partecipanti alla manifestazione di Ancona partiti da Termoli circa 12 ore prima.

Arrivati verso le 11.00 al porto di Ancona si sono immediatamente uniti ad altri circa 250 pescatori arrivati da tutto l’Adriatico.

La manifestazione al porto è durata circa due ore senza non pochi disagi alla circolazione portuale.

Ci sono stati anche momenti di tensione, dovuti al fatto che ormai la situazione non è più tollerabile. Si stanno vivendo momenti difficili. Le marinerie richiedono il diritto al lavoro, ormai non è più possibile andare a lavorare in mare con questi costi altissimi di carburante.

Ormai le agevolazioni promesse non si aspettano più. Si chiede semplicemente la diminuzione del prezzo del gasolio. Serve un aiuto diretto e immediato. Ormai sono ferme tutte le marinerie.

Un delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal Signor Prefetto di Ancona a cui hanno chiesto un tavolo di crisi per dialogare direttamente con il Ministro delle Politiche Agricole e con il Ministro dell’economia.

Il Prefetto ha assicurato di produrre un documento da inviare al Governo. Si deve trovare assolutamente un modo per risolvere la grave situazione fallimentare dovuta al caro gasolio.

Nel frattempo domani manifestazione dell’Alto Adriatico a Cesanatico.

Oggi inoltre si è manifestato a Schiavonea.

Domani manifestazione a Bari al Varco della Vittoria.

E anche a Termoli domani nuovo sit in dei pescatori di Termoli nell’area antistante il mercato ittico dalle 08.00 alle 11.00 e dalla 17.00 alle 20.00

Il flash mob invece è stato posticipato a sabato 28 alle ore 19.00 presso la banchina di Nord Est.

Nel frattempo oggi alle 13,30 è passato al presidio presso il Mercato Ittico di Termoli il Presidente della Regione Molise, dott. Donato Toma per dimostrare solidarietà e comunicare il lavoro svolto in conferenza Stato-Regioni al fine di supportare le problematiche della flotta molisana e abruzzese sui tavoli del Governo.

I pescatori di Termoli, ben sorpresi della visita e contenti dell’interessamento diretto del Presidente, porgono i loro ringraziamenti.