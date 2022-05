L’Amministrazione Comunale di Termoli comunica che, come ogni anno, verrà attivato, a cura della G.T.M., Concessionaria del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, il servizio gratuito di navetta estiva “Sun Bus”, al fine di collegare il centro cittadino con il Lungomare Nord e con Rio Vivo.

La novità, rispetto agli scorsi anni, si concretizza con l’inizio del servizio a partire fin dal mese di giugno, nei weekend, per proseguire a cadenza giornaliera dal 1° luglio al 31 agosto.

L’Amministrazione Comunale comunica, altresì, che sono state installate, sempre a cura del Concessionario, dieci nuove pensiline presso le fermate degli autobus urbani, ubicate come da elenco di seguito riportato:

– Fermata di via Rio Vivo altezza civico n. 350;

– Fermata di via dei Pruni incrocio con via Abeti lato destro;

– Fermata di via dei Pruni incrocio con via Abeti lato sinistro;

– Fermata di via dei Pruni altezza civico n. 51;

– Fermata di via delle Tamerici vicino area giochi;

– Fermata di via delle Tamerici altezza civico n. 28;

– Fermata di via delle Tamerici incrocio con via delle Acacie.

– Fermata di via Panama altezza civico n. 30;

– Fermata di via Panama lato Chiesa del Carmelo;

– Fermata di via A. Manzoni incrocio via G. Pascoli.