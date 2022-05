Trent’anni fa una violenta esplosione provocava la morte de giudice Falcone, della moglie e della scorta. In tutta Italia manifestazioni, oggi, 23 maggio, per ricordare le vittime della mafia, per non dimenticare. A Campobasso, iniziativa all’istituto Pilla. Nel corso di un incontro al quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni e del mondo della scuola, è stato proiettato un docu film sulla strage di Capaci, una testimonianza di quanto accaduto trent’anni fa e soprattutto l’occasione per lanciare un segnale forte contro tutte le mafie e per riaffermare il principio della legalità.