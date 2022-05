Il prossimo fine settimana i tornanti della Provinciale Gildonese a Campobasso saranno teatro della ventinovesima edizione dello ‘Slalom Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini’. Dopo richiesta dell’organizzatore nelle scorse ore, da parte dei competenti uffici di Aci Sport, è stato concessa una proroga per consentire a quanti vorranno di poter formalizzare la propria adesione. Alla mezzanotte di oggi ( lunedì 23 maggio) ci sarà la chiusura delle iscrizioni e poi si entrerà nel vivo della kermesse con la pubblicazione dell’elenco ufficiale e, successivamente, sabato 28 il momento delle verifiche presso l’officina ‘Style Gomme’ in via San Giovanni a Campobasso, sede peraltro, il giorno dopo, della cerimonia di premiazione dalle ore sedici. Nel mezzo – sempre domenica 29 – dalle 9.30 le tre manche di gara su 3.440 metri di percorso con all’interno sedici postazioni di rallentamento, di cui dieci sul lato destro e sei su quello sinistro della carreggiata. L’appuntamento campobassano è inserito in calendario come terza prova del circuito tricolore, vinto la scorsa stagione dall’idolo di casa, il sette volte campione italiano Fabio Emanuele.

Fonte: Ufficio stampa