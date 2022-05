Share on Twitter

Manutenzione del patrimonio culturale urbano, il Comune di Roccavivara seleziona due borse lavoro. Il progetto prevede la manutenzione e la tutela delle aree verdi comunali, compresa l’area del santuario di Canneto. Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di sistemazione delle strade e delle piazze comunali, sfalcio erba. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni del Comune. Tra i requisiti per la presentazione della domanda, viene richiesta la residenza nel Comune di Roccavivara e occorre essere muniti di Patente B. Il progetto sarà attivato nel mese di giugno 2022 per terminare nel mese di maggio 2023, sono richieste 20 ore settimanali da distribuire in 5 giorni a settimana, mentre è prevista una remunerazione pari a 500 euro al mese, escluso gli oneri assicurativi e fiscali. Le candidature scadono il giorno 24 maggio 2022, alle ore 13, e possono essere inviate mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano, oppure inviata alla Pec: comune.roccavivaracb@legalmail.it