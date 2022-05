La fine della scuola è alle porte, meno di un mese all’ultima campanella e poi via all’estate 2022. Tra sport, divertimento e attività di gruppo tornerà anche LaChami al Campus organizzato in collaborazione dalla Scuola Calcio Chaminade Campobasso e la Ludoteca Magicabula. Il campus inizierà il 13 giugno e terminerà il 9 settembre, a ridosso dell’inizio del prossimo anno scolastico. Le giornate saranno articolate con diverse attività di gioco e di svago. Non il solito campus, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di offrire un doppio servizio. Il Summer Campus dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30, con gli animatori della Ludoteca Magicabula, coadiuvati dagli istruttori della scuola calcio che cureranno la parte sportiva. Il Camp è dedicato ai bambini dai 5 ai 14 anni, con agevolazioni per le famiglie con più figli. La Responsabile della Ludoteca Magicabula, Francesca Trivisonno: “Siamo felici di ripartire e di riproporre il camp in modalità “quasi normali”. Ogni settimana in bambini verranno coinvolti in tante attività: uscite in piscina e in città, caccia al tesoro, prove di cucina, creazione e decorazione di oggetti, attività sportive. Cercheremo di fare il massimo per far divertire tutti”. Novità di quest’anno il Football Camp, per ragazzi nati dal 2012 al 2005. Uno staff di tecnici qualificati: Massimiliano Marsella coordinatore della Scuola Calcio Chaminade Campobasso, Siro D’Alessandro Responsabile Tecnico dei rossoblù con la collaborazione esterna del tecnico Roberto professionista specializzato nell’insegnamento della tecnica calcistica a 360°. Il camp dedicato al calcio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previsti allenamenti mirati per il perfezionamento della tecnica calcistica. Un allenamento si svolgerà presso il Campo Scuola Nicola Palladino con un istruttore federale di atletica leggera per il perfezionamento della tecnica della corsa. Il coordinatore della Scuola Calcio Chaminade Massimiliano Marsella: “Lavoro tecnico e fisico abbiamo stilato un programma estivo dedicato ai nostri tesserati e a chi voglia trascorrere un’estate con noi. – precisa Marsella – Abbiamo deciso di ampliare l’offerta per rispondere, anche, a una richiesta diretta dei ragazzi di non interrompere gli allenamenti durante il periodo estivo”.

Sempre nell’ottica di un perfezionamento dall’11 al 16 luglio in esclusiva per il Molise nell’area sportiva Sturzo Ivan Zauli con la sua organizzazione La strada dei Campioni svolgerà un Camp di tecnica. Si tratta di un percorso per sviluppare le abilità tecniche individuali.

Fonte: Ufficio stampa