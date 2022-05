Assemblea ordinaria dei medici, tra i premiati per i 50 anni di laurea il dottor Raffaele Montecarlo. Il sindaco Corallo fa gli auguri a nome della comunità di Trivento. L’assemblea ordinaria dei medici e degli odontoiatri, riunitasi lo scorso 21 maggio, ha premiato alcuni medici della provincia di Campobasso, per aver tagliato il traguardo dei 50 anni dalla laurea. Tra i nove riconoscimenti, c’è quello andato al dottor Raffaele Montecarlo, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, già Condotto e Ufficiale sanitario, Medico di Medicina Generale in Trivento e Direttore dello stesso Distretto. “A nome di tutta la comunità di Trivento – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo – faccio gli auguri al dottor Raffaele Montecarlo per questo importante riconoscimento, per essere stato un punto di riferimento per tutta la Città e per tutti noi professionisti. A titolo personale – aggiunge Corallo – ho lavorato nello stesso studio del dottor Montecarlo per ben 35 anni, quindi oltre alla professione e il lavoro svolto in questi lunghi anni, rimane un rapporto di amicizia e di stima”.