Il principe felice, Il gigante egoista e la Dama in Rosa: le storie raccontate da Oreste Castagna a una folla di bambini entusiasti a Termoli, in piazza Monumento.

Un viaggio all’interno dei temi dell’accettazione dell’altro, dell’attenzione verso il prossimo e il tema del dono è stato centrale in tutto lo spettacolo: insieme ai bambini ha ritagliato cartoncini colorati da cui prendono vita i personaggi delle storie tra gioco, magia e divertimento.

Oreste Castagna volto noto di Raiyoyo, il programma dedicato ai più piccoli, nei giorni scorsi è stato ospite all’Istituto “Bernacchia” di Termoli per tenere laboratori e spettacoli per raccontare ai più piccoli le buone pratiche della vita cercando di formare le nuove generazioni sul tema della pace utilizzando le tecniche che lo hanno reso noto.

Insegnare la pace ai bambini è da sempre una priorità per Oreste Castagna ma oggi più che mai se ne sente la necessità.

Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è tenuta nella sala consiliare del comune di Termoli, ci aveva spiegato che i bambini percepiscono la pace come una riabbraccio del mondo.

Insegnare e spiegare la pace è una vera e propria missione per Oreste Castagna che lo porta al di là dei confini nazionali: presto partirà per la Polonia per incontrare i bambini ucraini scappati dalla guerra.