Nella serata di venerdì scorso, il clarinettista agnonese Vittorio Sabelli ha preso parte in qualità di ‘personaggio ignoto’ al programma di access prime time di Rai 1 intitolato ‘I Soliti Ignoti’. Insieme a lui, nella veste di ‘parente misterioso’, c’era sua madre Mimina Mitri.

I protagonisti agnonesi hanno dato filo da torcere alle concorrenti in gioco, Nicole e Sabrina, portate ad indovinare il legame di parentela esistente tra i due. La sorte non ha assistito le giocatrici che, non riuscendo ad indovinare la corretta parentela, hanno perso la possibilità di vincere un montepremi di poco più di 50mila euro.