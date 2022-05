Share on Twitter

Manutenzioni delle siepi, delle cunette, aree incolte e fossi di scolo lungo le strade, il Comune di Trivento ricorre all’ordinanza del sindaco Corallo. I motivi che hanno portato alla pubblicazione sono essenzialmente due, il primo è quello di preservare il sistema idraulico e viario del territorio, già particolarmente compromesso dalle frane, il secondo è garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade. Per tali motivazioni, i proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati e coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, hanno l’obbligo della manutenzione delle siepi e le ripe dei fondi laterali alle strade. Sono chiamati, inoltre, alla manutenzione delle acque e i canali artificiali e manufatti sui medesimi. Le violazioni a quanto prescritto potrà comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 169,00 a 679,00 euro.