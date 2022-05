Share on Twitter

Un uomo di 75 anni ha accoltellato suo nipote 40enne. Una tragica vicenda avvenuta alcune ore fa a Pescopennataro a seguito di una lite avvenuta tra i due.

Il ferito, come riporta L’Eco dell’Alto Molise, è stato sottoposto alle dovute cure presso l’Ospedale Veneziale di Isernia e non verserebbe in gravi condizioni.

Per l’accoltellatore, invece, sarebbe stato disposto un TSO e il ricovero presso il reparto di psichiatria del capoluogo pentro.