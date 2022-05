Atto finale del circuito a tappe relativo alla Molise Swim Cup dedicato alle categorie Esordienti A e B per le compagini molisane e la Hidro Sport si fa trovare prontissima, collezionando una lunghissima serie di primati personali, a volte anche decisamente consistenti, che si sono tramutati in ben 57 medaglie toali conquistate, di cui oltre la metà del metallo più prezioso, bilancio: 29 Ori, 15 Argenti, 13 Bronzi.

Christian Giamberardino e Maria Ludovica Tremonte hanno fatto poker, curiosamente nelle stesse discipline, conquistando il successo pieno nei 50-100-200 rana e 200 misti con tempi di valore notevole; quaterna di successi anche per Gabriele Ricci capace di imporsi nei 50-100-200 e 400 SL tra gli Esordienti B; poker sfiorato invece da Gemma Guiderdone, dominatrice di tutte le distanze della farfalla in cui ha dimostrato una superiorità tecnica evidente, incappata poi in una squalifica nei 200 misti; tre successi anche per Marta Ziccardi sempre una spanna sopra le avversarie nelle competizioni a rana, così come per Riccardo Mariano ha dimostrato la sua superiorità facendo en-plein nel dorso; Maria Fiardi ha toccato per prima il muretto d’arrivo sia nei 100 SL che nei 100 dorso; il bottino di medaglie d’oro è stato arricchito dai successi di Francesco Marra nei 1500 SL, da Martina Notardonato nei 400 misti, da Alice Palladino nei 100 SL, da Michele Di Toro nei 100 farfalla e dai quartetti Esordienti A delle staffette “mixed” della 4×100 SL con Marra-Patierno-Giamberardino-Guiderdone e della 4×100 mista con Mariano-Giamberardino-Guiderdone-Patierno.

Gli argenti sono arrivati grazie ad Eleonora Patierno nei 50-400 e 800 SL, Francesco Marra nei 100 farfalla e 200 SL, Daniele La Barbera nei 50 rana e 200 misti, Nicolò Ciccarelli nei 50 e 100 dorso, Riccardo Muccitto nei 100 farfalla, Michele Di Toro nei 50 SL, Alice Palladino nei 200 SL, Francesco Fasciano nei 400 misti, Martina Notardonato nei 200 farfalla, Camilla Palmieri nei 200 misti.

Medaglie di bronzo per Luciano Iannetta nei 50 farfalla, 50 SL e 200 misti, Alice Palladino nei 400 e 800 SL, Maria Fiardi nei 50 rana, Martina Notardonato nei 100 farfalla, Riccardo Mariano nei 50 SL, Marta Ziccardi nei 50 dorso, Augusto Berardi nei 400 SL, Elena Oriente nei 200 farfalla, Cecilia Tremonte nei 200 rana e per la 4×50 SL “mixed” Esordienti B con Ricci-Ziccardi-Fiardi-Di Toro.

Di seguito tutti i risultati degli atleti Hidro Sport divisi per categoria e sesso, Esordienti A Femmine: Agostini Benedetta 100 SL 1’33”10, 200 SL 3’15”70, 100 Dorso 1’35”20; Guiderdone Gemma 100 Farfalla1’12”30, 200 Farfalla 2’39”50, 50 Farfalla 32”90; Iannone Maddalena 100 Dorso 1’38”90; Notardonato Martina 400 Misti 6’30”20100 Farfalla 1’25”50, 200 Misti 3’13”20, 200 Farfalla 3’02”40; Oriente Elena 100 Farfalla 1’31”60, 200 SL 3’02”70, 200 Farfalla 3’09”70, 50 Farfalla 41”00; Palladino Alice400 Stile Libero 5’20”00, 100 SL 1’10”40, 200 SL 2’35”80, 800 SL 11’05”30; Palmieri Camilla 50 Rana 42”10, 100 Rana 1’36”40, 200 Misti 2’58”70, 50 SL 32”10; Patierno Eleonora 400 SL 5’18”50, 100 Rana 1’34”20, 800 SL 10’53”70, 50 SL 30”80; Ricci Chiara 50 Dorso41”00, 50 Rana46”10, 100 Rana 1’41”00, 100 SL 1’19”40; Tremonte Maria Ludovica 50 Rana 38”40, 100 Rana 1’25”20, 200 Misti 2’51”90200 Rana 3’02”80. Esordienti B Femmine: Baratta Silvia 50 Dorso 55”70, 100 SL 1’55”20, 100 Dorso 1’54”10, 50 SL 46”50; Conte Ylenia 50 Rana 1’00”30, 100 SL 1’53”70, 100 Dorso 2’01”60, 50 SL 49”60; Di Lisio Gioia 200 SL 3’34”20, 100 Rana 1’59”80; Ferretti Melissa 100 SL 1’47”00; Fiardi Maria 50 Rana 46”50, 100 SL 1’24”90, 100 Dorso 1’36”10, 50 SL 38”40; Maggiano Anna Maria 50 Rana1’02”30; Rossi Elena 200 SL 3’40”00, 50 Rana 58”00, 100 Rana 2’08”80, 100 SL 1’45”90; Tremonte Cecilia 200 SL 3’25”40, 100 Rana 2’00”50, 100 SL 1’34”60, 200 Rana4’17”50; Ziccardi Marta 50 Rana 42”10, 100 Rana 1’37”50, 50 Farfalla 46”40, 200 Rana 3’34”50. Esordienti A Maschi: Fasciano Francesco 200 Misti 2’46”10, 200 Rana 3’12”00400 Misti 5’47”20, 100 Rana 1’30”70; Ferretti Massimo 200 Rana 3’14”60, 400 SL 5’42”70, 100 Rana 1’29”60; Giamberardino Christian 200 Misti 2’33”30, 200 Rana 2’49”80, 50 Rana 36”00, 100 Rana 1’18”60; Mariano Riccardo 50 SL 29”20, 50-100-200 Dorso 33”50, 1’10”90,2’41”80; Marra Francesco200 SL 2’17”20, 1500 SL 19’10”70, 100 Farfalla1’13”30, 100 SL 1’04”60; Montazzoli Jacopo 200 Dorso 3’01”70; Schionato Riccardo 50 Farfalla 38”10, 50 Dorso 39”90, 100 Farfalla 1’35”00, 100 Rana1’43”90; Spedalieri Giuseppe 50 Rana 43”70, 100 Rana 1’34”30; Vitantonio Marco 200 Misti 2’58”40, 200 Farfalla 3’04”20, 50 Farfalla 36”00, 100 Farfalla1’22”20; Ziccardi Francesco 200 SL 2’41”00, 100 Dorso 1’25”60, 50 Dorso 39”00, 200 Dorso 3’01”00. Esordienti B Maschi: Antenucci Nicolas 100 Dorso1’49”30, 200 Rana4’23”30, 50 Rana 52”60; Berardi Augusto 100 Dorso 1’40”10, 200 SL 3’05”60, 400 SL 6’39”40, 100 SL 1’21”60; Ciccarelli Nicolo’ 100 Dorso 1’27”20, 50 Farfalla 38”60, 50 Dorso 40”40, 200 SL 2’50”20; De Ritis Lorenzo 50 SL 38”80; Di Lullo Andrea 50 SL 36”50, 200 Dorso 3’10”80; Di Toro Michele 50 SL 33”60, 200 SL 2’55”10, 100 Farfalla1’39”40, 100 SL 1’18”10; Iannetta Luciano 200 Misti 3’07”10, 50 Farfalla 37”60, 50 SL 33”70, 100 Rana 1’48”10; La Barbera Daniele 200 Misti 3’06”40,200 SL2’46”90,50 Rana 43”60; Mancini Raffaele100 Dorso 1’48”70, 200 Dorso3’48”40; Marinucci Francesco 50 Rana 51”70; Muccitto Riccardo 200 Misti 3’21”10, 200 Rana 3’57”90, 50 Rana 51”00, 100 Farfalla 1’46”70; Paventi Mattia 50 Farfalla 48”60; Ricci Gabriele 50 SL 32”00, 200 SL 2’32”30, 400 SL 5’34”50, 100 SL1’13”20, 50 Dorso 39”30; Voronetskyy Aleksandr 100 Dorso1’45”50, 50 Dorso 45”40; Zichella Emanuele 50 SL 37”90, 50 Rana 52”40, 100 SL 1’23”20.

Fonte: Ufficio stampa