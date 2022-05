Scuole chiuse oggi a Sant’Elia a Pianisi paese a a poca distanza dal luogo dell’epicentro del sisma della notte scorsa con magnitudo 3.7 in Molise. Lo ha deciso il sindaco Biagio Faiella con una apposita ordinanza. “Vista la scossa di terremoto verificatasi nella notte con epicentro a Pietracatella – ha spiegato il primo cittadino -, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche della giornata odierna in via cautelativa, con l’auspicio che non vi siano ulteriori manifestazioni sismiche”.