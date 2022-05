Due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise. La prima all’1.49, con epicentro a un chilometro da Pietracatella, a una profondità di 22 chilometri. Come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo è stata di 3.7. Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia di Campobasso. Poco prima delle 5 si è poi verificata un’altra scossa di magnitudo più basso, 2,7, con epicentro poco distante, a Sant’Elia a Pianisi ma a una profondità di 25 chilometri. Diverse le persone che si sono riversate in strada non solo nella zona dell’epicentro ma anche in altri comuni della provincia e tante le chiamate ai vigili del fuoco. Al momento non si segnalano danni. Nella zona tra ieri e oggi si sono inoltre verificate almeno una decina di scosse minori (sotto magnitudo 2) non avvertite dalla popolazione. L’ultima in ordine di tempo questa mattina alle 7.30 di magnitudo 1,9.