Sarà Mariagrazia Biscardi, iscritta al terzo anno della facoltà di Scienze del Benessere, frequenta il corso di Scienze Motorie all’Università degli Studi del Molise, a rappresentare il Cus Molise nell’atletica leggera (al femminile) nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari in corso di svolgimento a Cassino. L’atleta tesserata per l’Asd Atletica Agropoli, seguita dal tecnico Angelo Palmieri sarà in pista domenica nei 5000 metri e punterà prima di tutto a divertirsi cercando di portare a casa il miglior risultato possibile. Quella per l’atletica leggera è una passione nata fin da bambina (ha iniziato a correre quando aveva cinque anni) tramandata di padre in figlia con il papà Dario che ha saputo inculcare nelle sue tre ragazze l’amore per la regina degli sport. Mariagrazia è l’unica rimasta in attività con le sorelle Linda e Dora che hanno appeso gli scarpini al chiodo. “Era impossibile non praticare atletica leggera visto che a casa tutti hanno fatto questa disciplina – argomenta con il sorriso la Biscardi – è uno sport faticoso, che richiede impegno ma che regala enormi soddisfazioni”. La partecipazione ai campionati nazionali universitari è nata un po’ per caso. “E’ vero – spiega Mariagrazia – un’amica parlando mi ha detto che si sarebbe svolta questa manifestazione e mossa dalla grande passione ho chiesto al Cus Molise di poter partecipare con loro. Ho trovato subito le porte aperte e grande disponibilità. Li ringrazio per questo e in gara farò del mio meglio”. Nessun obiettivo particolare per lei ma solo la voglia di confrontarsi in una manifestazione che si preannuncia di alto livello. “Sarà una bella soddisfazione partecipare ad un evento di questo tipo – rimarca – io solitamente in autunno-inverno mi dedico alle campestri e mezze maratone, mentre in estate a gare più corte come le gare in pista. Sicuramente qualsiasi sarà il risultato finale a Cassino lo accetterò volentieri. Esserci è già una grande soddisfazione per me”.