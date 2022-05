Incontro sulla pace, il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi ospite della Diocesi di Trivento. Domani, mercoledì 18 maggio, presso il Centro Pastorale “Don Antonino Scarano” di Trivento, la Diocesi trignina ospiterà il Cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi: nella mattinata parlerà ai sacerdoti della Diocesi, nel corso del ritiro mensile, e nel pomeriggio, alle ore 17.00, ai fedeli laici. Tutti sono invitati a prendere parte all’incontro dal titolo “Il Vangelo e la Pace”. “E’ un maggio per noi che si tinge di pace, abbiamo tutti più che mai tanto desiderio di pace vera e ce ne verrà a parlare il cardinale Zuppi – scrive il vicario generale della diocesi, don Mimì Fazioli – vero esperto in materia in quanto autentico testimone di un vangelo vissuto e manifestato nelle quotidiane vicissitudini”. Il Cardinale Zuppi è nato a Roma l’11 ottobre 1955; è stato ordinato presbitero per la diocesi di Palestrina il 9 maggio 1981 ed incardinato nella diocesi di Roma il 15 novembre 1988 dal Cardinale Ugo Poletti. Nel 2006 è stato insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità; dal 2000 al 2012 è stato Assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio; è stato nominato Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma il 31 gennaio 2012. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 aprile dello stesso anno. Il 27 ottobre 2015 è stato nominato da papa Francesco nuovo arcivescovo di Bologna e il 5 ottobre 2019 nella basilica di San Pietro in Vaticano è stato creato cardinale presbitero del titolo di Sant’Egidio in Trastevere da papa Francesco. Il cardinale ha al suo attivo una lunga e feconda bibliografia dalla quale si evince la sua genuina fedeltà alla dottrina della Chiesa impastata e intessuta sempre di gesti concreti di solidarietà e di condivisione. Un grazie di cuore al Signor Cardinale che ci onora e ci gratifica – continua don Mimì Fazioli – con la sua autorevole presenza ed anche un plauso a don Alberto e allo staff della Caritas Diocesana che ci permettono di ascoltare dal vivo un generoso, strenuo ed intrepido difensore della giustizia e della pace evangelica”.