Gemelli Molise Spa comunica, in una nota, che Celeste Condorelli ha rassegnato le dimissioni da Amministratrice Delegata per perseguire nuove opportunità professionali.

Le funzioni e il ruolo finora da lei ricoperti verranno proseguiti dall’attuale management, rappresentato dal presidente Stefano Petracca (con poteri anche esecutivi) e dallo staff che lo affianca.

“La società – si legge sempre nella nota inviata dal Gemelli Molise – nel formulare alla dottoressa Condorelli i migliori auguri per il conseguimento dei propri obiettivi e le sfide che l’attendono, la ringrazia per la preziosa collaborazione svolta in questi anni e il non facile lavoro portato avanti durante la pandemia. Una occasione, questa, in cui il personale e i servizi tecnologici della struttura sanitaria hanno potuto ancora una volta dimostrare il proprio valore e la propria strategica rilevanza a beneficio della comunità molisana”.