E’ stata un’attività intensa quella dei Carabinieri del Nas di Campobasso, il Nucleo Anti Sofisticazioni nei primi quattro mesi dell’anno sul territorio regionale. Attività illecite e contraffazioni in tema di sicurezza alimentare, sanitaria e nei luoghi di lavoro, nel mirino dei militari. Spicca il dato delle sanzioni amministrative che superano i 47mila euro, 650 le ispezioni in aziende alimentari e socio-sanitarie, accertate 214 “non conformità”. 24 le persone denunciate, 193 i segnalati.

Dopo i controlli dei Carabinieri del Nas, sono stati chiusi 4 laboratori analisi per attività di tamponi molecolari Covid, senza autorizzazione, e 1 casa di riposo per carenze organizzative e strutturali; chiuse, nei primi 4 mesi dell’anno, anche 7 attività alimentari e sequestrate 1000 confezioni di prodotti pericolosi sequestrati. Le violazioni più frequenti, in quest’ultimo ambito., riguardano la somministrazione di surgelati non indicati come tali nel menù così come la vendita di pesce diverso per qualità e provenienza da quella dichiarata in etichetta: in sostanza pesce “decongelato” venduto come “ fresco” o “pesce allevato” come “ pescato”. Altra violazione l’omessa tracciabilità. Al momento sono in analisi 40 campioni di prodotti a base di carne, crostacei e farine, per verificare se siano presenti conservanti o additivi non consentiti.

Per quanto riguarda invece i controlli in ospedali, poliambulatori, case di riposo, cliniche e laboratori analisi, le maggiori irregolarità sono state riscontrate riguardo il mancato rispetto dei capitolati d’appalto, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’esercizio abusivo di professione sanitaria, la mancanza di autorizzazioni per l’esercizio di attività sanitarie specifiche, il rilascio ed uso di false certificazioni mediche per l’esenzione alla vaccinazione Covid.

Infine sono stati sequestrati 250 articoli vari, tra cui cosmetici, privi di adeguata certificazione comunitaria.