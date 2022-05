Un punto a testa tra Fano e Vastogirardi. Il risultato si scuote al 21’ del primo tempo, con Tortori su tap-in. Il Fano inizia propositivo e consapevole di starsi giocando i playout con i gialloblù altomolisani in un vero scontro diretto. Entrambe le compagini sanno la posta in gioco e lo dimostrano combattendo col coltello tra i denti. L’intervallo segna un cambio di passo con il Vastogirardi che inizia a insidiare in maniera molto più pericolosa la porta di Tzafestas, con una crescente voglia di incidere e di non rinunciare a portare a casa punti fondamentali. Il cuore degli altomolisani emerge infine al 94’, con Buglia entrato da pochissimo che riesce a gonfiare la rete e ribaltare una partita che ormai sembrava scritta. Non sono mancate le proteste. I fanesi hanno infatti reclamato un presunto fallo su Karkalis, non ravvisato però dall’arbitro. Forti contestazioni che costano a Tortori il cartellino. Il nervosismo potrebbe aver giocato un brutto scherzo agli undici di Catalano, che pasticciano e permettono a Buglia di centrare il pareggio. Il finale di gara vede i gialloblù conquistare un punto importantissimo e fondamentale nella corsa alla salvezza. Ora tutto si giocherà nell’ultima giornata, domenica 22 maggio, quando tra le mura del ‘Di Tella’ saranno attesi i neroverdi del Castelnuovo Vomano.