– L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha pubblicato un Avviso, per titoli, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di 23 medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione. Contestualmente ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 23 medici da assegnare presso la varie sedi aziendali. Il provvedimento a firma del dg Asrem, Oreste Florenzano, e’ stato emesso per far fronte alla carenza nell’organico di medici specialisti.