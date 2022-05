Piano di efficientamento energetico, nuovi lampioni lungo il corso di Trivento. Corallo: dopo 66 anni la città si rifà il look. Il progetto comunale prevede la sostituzione dei vecchi lampioni con i nuovi di ultima generazione, sul tratto di via Marconi e per metà tratto del corso Beniamino Mastroiacovo. Con il secondo lotto, sarò terminato l’intero corso fino all’ingresso nord della città, zona rotonda, “i lampioni esistenti risalgono al 1956 – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo – con questo intervento che mira all’efficientamento energetico, non solo miglioriamo la visibilità e, quindi, la sicurezza dei nostri cittadini, ma la nostra città si rifà anche il look. Ricordo che si è già provveduto a riqualificare la piazza centrale di Trivento e siamo già intervenuti anche nelle contrade dove a breve è previsto un nuovo lotto di interventi. Al fine di non creare troppi disagi, anche se giustificati – chiude Corallo – stiamo alternando l’installazione dei lampioni, lasciando momentaneamente alcuni dei vecchi per l’illuminazione strettamente necessaria. Mi sento di ringraziare la giunta, il mio gruppo politico, il segretario comunale assieme all’intera struttura”.