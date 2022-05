Sabato si è svolto il raggruppamento ufficiale FIR di Minirugby Molise-Campania a Campobasso dalle ore 15,30 sul Campo “ex Romagnoli” si è svolta la manifestazione organizzata dagli Hummers Campobasso. Riservato alle categorie: Under 5 – Under 7 – Under 9 – Under 11 – Under 13, ha visto la grande partecipazione 4 Società DRAGHI di TELESE, RUGBY BENEVENTO, IV CIRCOLO BENEVENTO e la società della città di Campobasso HAMMERS Rugby. Sul campo oltre cento bambini hanno dato spettacolo nelle attività sportive magistralmente diretti dai numerosi tecnici e accompagnatori presenti. L’organizzazione è stata impeccabile e il nuovo manto erboso del ex Romagnoli non poteva avere un battesimo migliore.

Fonte. Ufficio stampa