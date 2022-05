Sono stati completati i lavori per la realizzazione del primo tratto dell’alta velocità Napoli-Bari, un’opera importante nella quale è impegnata anche l’azienda molisana Armafer. L’intervento si è concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti con l’utilizzo – da parte dell’azienda molisana che fu fondata nel 1903 dal nonno dell’attuale amministratore Rino Morelli – di attrezzature all’avanguardia e 120 operai. Soddisfazione è stata espressa dai committenti per l’esito positivo dei lavori.

La linea in questione punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel sud Italia. Con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, la linea permetterà di avvicinare nord e sud del paese con la previsione di viaggio da Milano a Bari in sei ore. Sulla Napoli-Bari i treni viaggeranno infatti fino alla velocità di 250 chilometri orari.