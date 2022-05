Share on Twitter

Luca Di Salvatore, ricercatore del Dipartimento di Economia dell’Universita’ del Molise, ha vinto il premio per giovani ricercatrici e ricercatori indetto dall’Accademia italiana di Scienze forestali, per il miglior articolo pubblicato su riviste scientifiche attinenti alle tematiche forestali e ambientali. Di Salvatore ha partecipato al concorso con l’articolo ‘Potenzialita’ di sviluppo di reti di imprese in ambito selvicolturale nelle aree interne italiane’, pubblicato sulla rivista scientifica ‘L’Italia Forestale e Montana’. La consegna del premio, il 12 maggio a Firenze, nella Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli.