Share on Twitter

Share on Facebook

Tanta commozione, decine e decine di persone alla marcia bianca in memoria di Sonia Di Pinto, la donna di 46 anni uccisa la notte di Pasqua in Lussemburgo. Il 14 maggio è una data indelebile, sarebbe stato il giorno di Sonia e Sauro. In questa occasione il ricordo di una donna amata da tutti, la sua vita barbaramente stroncata.

Sulle tante magliette bianche impresso il volto di Sonia.