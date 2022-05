“La collaborazione tra le regioni e’ eccellente, ci confrontiamo, in particolare con i colleghi del Sud, su questo do un giudizio ottimo. Lo stereotipo piu’ in voga ora e’ che al Sud i finanziamenti a disposizione non si sanno spendere e questo in parte e’ vero. Ma per trovare una soluzione, piu’ che di esperti abbiamo bisogno di funzionari. Collaboriamo molto bene con i ministri Brunetta e Gelmini, poi c’e’ il governo con al quale dobbiamo dimostrare di sapere agire e devo dire che ogni volta che ho chiesto una riprogrammazione delle spese mi e’ stato sempre risposto positivamente”. Lo ha detto il governatore del Molise Donato Toma al forum ‘Verso Sud’ organizzato a Sorrento dal ministro Mara Carfagna. Sul fronte dell’autonomia il governatore ha aggiunto: “e’ importante per chi se la puo’ permettere ma personalmente preferisco la sinergia. Noi siamo autonomi nel fare sinergia con gli altri, non a caso ad esempio con il presidente Emiliano abbiamo attivato quella che e’ stata definita la ‘Zes del sole'”.