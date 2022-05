Covid: oggi in regione una nuova vittima. È una 91enne di Larino che era ricoverata al Cardarelli. I nuovi contagiati sono 230 su 1270 tamponi con un tasso di positività al 18,1 per cento. Al Cardarelli nessun ricovero e 2 dimessi. Scende a 26 il numero dei pazienti in ospedale, di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel bollettino anche 26 guariti. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo in 6 comuni. In testa Campobasso con 35, poi Termoli con 23 e Isernia con 22. Infine Venafro con 12 e Bonefro e Ururi con 11 casi.