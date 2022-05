Sono scaduti oggi, a mezzogiorno, i termini per la presentazione delle liste per le candidature nei 18 comuni molisani nei quali si voterà il 12 giugno per il rinnovo dei consigli comunali. Tutti al di sotto dei 15mila abitanti e per i quali non è previsto il turno di ballottaggio. 15 sono della provincia di Campobasso, tre di quella di Isernia.

Per la Provincia di Campobasso:

A Petacciato due i candidati: l’uscente Roberto Di Pardo e Giuseppe Franceschini. A Guardialfiera unico candidato, il sindaco uscente Vincenzo Tozzi. A Montemitro è sfida tra il sindaco in carica Sergio Sammartino e Corrado Ientiluccii mentre a Montelongo i candidati alla carica di primo cittadino sono tre: Michele De Michele, Luca Montanaro e Valentino Macchiagodena.

Tre gli sfidanti a San Felice del Molise: l’uscente Fausto Bellucci, Corrado Zara e Giovanni Musacchio. A Busso due i candidati: l’uscente Michele Palmieri e Marcello Verile. Tre i candidati alla carica di primo cittadino a Castellino del Biferno: l’uscente Enrico Fratangelo, Enzo Cirella e Antonio Iannucci. A Toro sfida tra il sindaco in carica Roberto Quercio e Carmine Di Domenico. A Torella del Sannio Tonino Lombardi si ripropone agli elettori contro Gianni Meffe e tre candidati delle forze dell’ordine. Quattro i candidati a Duronia:Paolo Mario Berardo, Rosario Di Santillo, Michele Palange e Carlo Dorascenzi, mentre a Limosano la sfida è tra l’uscente Angela Amoroso, Vincenzo Di Bianco, Daniele Petrella e Ivana Rossi. Si vota anche a Jelsi, Campolieto, Castelbottaccio e Montefalcone nel Sannio dove c’è la candidatura di Fabio Pasciullo e quella di Gilda Del Borrello

In provincia di Isernia si vota a Sant’Elerna Sannita dove la sfida è a tre: Giuseppe Terriaca, sindaco uscente, Nicola Colangelo e Stefano Testa.

Due le liste a Chiauci: quella di Gino Di Vincenzo e l’altra che sostiene Antonio Sferra.

A Civitanova del Sannio si ricandida l’uscente Roberta Ciampittiello e tre liste di rappresentanti delle forze dell’ordine.