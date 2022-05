Questa mattina si è tenuto al Teatro Italo Argentino di Agnone un convegno sulle opportunità di sviluppo unitario del territorio legate ai temi del PNRR e della Politica di Coesione 2021-2027.

L’evento rientra in un piano di attività celebrative, promosse e sviluppate da EuRelations GEIE per festeggiare i 20 anni di attività. EuRelations ha inteso promuovere un momento di confronto con uno dei suoi principali partner istituzionali, il Comune di Agnone, che nell’ultimo periodo si è distinto per la scelta di pianificare in maniera integrata le risorse finanziarie a disposizione per definire e attuare una strategia unitaria che riconosca le sfide e gli obiettivi comuni da perseguire per lo sviluppo dell’intera area dell’Alto Molise consolidando i risultati raggiunti e mobilitando tutte le risorse europee, nazionali e regionali disponibili.

Nel corso dell’evento sono intervenuti il Sindaco Daniele Saia, il Presidente GEIE Davide Giribaldi, gli economisti Walter Tortorella e Mario Caputo, il Dirigente Affari Europei della Conferenza delle Regioni Andrea Ciaffi e il Responsabile Dipartimento Fondi UE e investimenti territoriali IFEL Francesco Monaco.