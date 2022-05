Il Cus Molise (sotto la guida di Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi) e la Stargym Ritmica (guidata da Ilenia Pasquale e Nunzia Ferrigno) che hanno avviato una collaborazione per quanto concerne l’attività agonistica, raccolgono risultati importanti nella prima prova del campionato individuale Silver riservata alle categorie Allieve, Junior e senior. Tutte le allieve si sono messe in mostra nella kermesse organizzata dall’Asd Sporting Bovianum nella splendida cornice del palasport di Vinchiaturo. Il lavoro svolto durante i mesi di preparazione, fatto di sacrifici, passione e tanta qualità ha portato i suoi frutti, base importante sulla quale poter costruire qualcosa di ancora più importante in futuro. Nel dettaglio vediamo i risultati maturati in gara. Nella divisione Silver LC categoria Senior 1 grande prova offerta da Ileana Miozzi che porta a casa la vittoria esibendosi con cerchio e palla. Alle sue spalle Vanessa Primiani che ha portato in pedana esercizi con cerchio e nastro. Nella divisione LB1, categoria Junior 1 Giorgia Tullo ha chiuso davanti a tutte con fune e cerchio. Grandi consensi sono arrivati anche per Ludovica Manes che ha centrato la prima posizione finale grazie all’ottima performance offerta con fune e cerchio nella categoria senior 1. Nella divisione Silver LA1, categoria Junior 1, i primi due gradini del podio sono stati appannaggio di Ilenia De Tata e Alessia Mariano che grazie alle loro esibizioni a corpo libero e palla hanno messo in pratica nella maniera migliore quanto appreso durante gli allenamenti. Nella stessa divisione, Sofia D’Abramo (junior 2) e Vanessa Damiano (senior 1) hanno centrato la prima posizione, esibendosi entrambi con la palla e a corpo libero. Infine, nella divisione LA2, Ilenia Mitra (junior 1) ha svolto esercizi con cerchio e clavette chiudendo al primo posto.