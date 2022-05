Secondo l’ultimo bollettino Asrem sono 222 i nuovi contagi su 1110 tamponi processati, con il tasso di positività al 20%. Numeri a due cifre solo in tre comuni: Campobasso con 42 nuovi casi, Isernia con 18 e Termoli con 20. Tre i pazienti ricoverati, uno dimesso. Al Cardarelli i ricoveri per Covid sono 29, mentre i guariti sono 270 che fanno scendere a 8.252 il numero degli attualmente positivo. Intanto , come ogni venerdì, sono stati resi noti i dati sul monitoraggio settimanale a cura del ministero della sanità. Il Molise è a rischio basso, mentre l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti scende da 757 della scorsa settimana a 621. In calo anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 16,5 al 15,3% mentre resta stabile al 5,1 quello della Terapia intensiva. L’indice rt passa da 1,44 della settimana scorsa a 1,34 .