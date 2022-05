Il meglio della pallavolo giovanile nazionale under 15 è pronto a sfidarsi in Molise. La regione torna ad ospitare un evento di caratura tricolore, stavolta al maschile, con Campobasso centro motore (quattro gli impianti coinvolti) ed Isernia che, nella prima fase, sarà sede di un girone. Dal 7 al 12 giugno le migliori 28 squadre in ambito tricolore saranno chiamate a confrontarsi, nell’appuntamento con le Finali Nazionali Giovanili CRAI, in due fasi: una prima a sedici con quattro gironi da quattro team ognuno che qualificheranno le formazioni vincitrici alla seconda fase, cui si aggiungeranno i migliori dodici team del lotto in un sistema a serpentone che porterà poi alla suddivisione della fase di classificazione per definire i primi sedici posti del ranking.

In questi giorni, il comitato organizzatore locale coordinato da Gennaro Niro, numero uno della Fipav Molise, sta definendo tutti i dettagli programmatici di una manifestazione che si annuncia particolarmente intensa ed in grado di attrarre l’attenzione di tutti gli appassionati della disciplina sul territorio, ma non solo.

In particolare, oltre all’aspetto prettamente logistico e a quello tecnico, si sta definendo anche una data per la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Fonte. Ufficio stampa