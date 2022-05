Domenica 15 Maggio, a Baranello in Piazza Santa Maria, esibizione della cover band di Vasco Rossi, i “Senza Resa”

Il comitato feste di Baranello in occasione della festa del Santo Patrono, San Michele, ha dovuto rimandare i festeggiamenti a causa del maltempo, infatti la comunità festeggia solitamente sia

il programma civile che quello religioso il 7 e 8 maggio, invece per quest’anno i festeggiamenti sono stati rimandati a dopodomani, domenica 15 Maggio. Per questa occasione, in piazza Santa Maria di Baranello, a partire dalle ore 21:00 ci

sarà un live della cover band “Senza Resa”. Cover che nel 2007 a Latina ha vinto l’ambito premio come migliore cover band di Vasco in Italia al “Vasco cover band festival”, organizzato da Diego Spagnoli, store manager di Vasco. Antonio Renzone, cantante e perno del gruppo, insieme

a tutti gli altri componenti hanno spesso diviso il palco con i musicisti di Vasco Rossi.