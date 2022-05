La Giunta regionale ha preso atto della Scheda relativa al Bando per l’erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative.

L’intervento è finalizzato a sostenere gli investimenti innovativi delle imprese titolari di emittenti televisive locali volti al passaggio alla tv digitale terrestre di nuova generazione. Tali investimenti sono resi necessari, in particolare, dalla liberazione della banda dei 700 MHz.

Anche in Molise, il comparto televisivo locale è interessato dalle evoluzioni tecnologiche ed è chiamato, obbligatoriamente, ad adeguarsi mediante investimenti tecnici volti ad adattare alla nuova tecnologia i sistemi di messa in onda e di gestione del segnale.

L’esigenza di tali investimenti ricade su un comparto che ha subito un notevole impatto degli effetti indotti dall’emergenza sanitaria Covid 19; infatti, a fronte di un crescente impegno del comparto per il ruolo fondamentale della comunicazione durante tutto il periodo, le aziende hanno subito una notevole riduzione di fatturato derivante sostanzialmente dalla riduzione degli introiti pubblicitari. L’investimento che si trovano a dover affrontare rischia di danneggiare un comparto che riveste contorni di carattere prevalentemente sociale nel garantire l’adeguata copertura informativa del territorio, consentendo alla popolazione di fruire di un’informazione secondo i principi del pluralismo, della diversità culturale e della valorizzazione delle realtà locali.

Il Bando ha una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise, Area tematica “Competitività Imprese” – Settore di intervento “Industria e

Servizi”.

È possibile l’assegnazione di risorse aggiuntive nel caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Seguirà emanazione Bando.

La delibera è in corso di pubblicazione.