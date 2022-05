Sette medaglie di cui quattro ori, un argento e due bronzi. E’ questo il bottino della squadra master dell’H2O Sport al quindicesimo Trofeo Master Nuoto San Marino che si è svolto nella splendida vasca da 50 metri di Serravalle. La trasferta, che segna l’avvio della seconda parte di stagione per la squadra biancorossa, è stata foriera di soddisfazioni e grandi risultati per il sodalizio del presidente Massimo Tucci. Nello stile libero è padrone assoluto Alessandro Fioralba M35 che fa suoi i 50 con il crono di 25”73 e i 100 coperti con il tempo di 57”61. Tra gli M30 Davide Tavaniello centra l’oro nei 50 rana fermando i cronometri a 37’’63 e porta a casa il quinto posto nei 100 rana confermando così il suo grande momento di forma. Stefano Tavaniello, anche lui M30, contribuisce al grande risultato di squadra salendo sul terzo gradino del podio nei 50 rana con il riscontro cronometrico di 42”03. In vasca, tra gli M40 per la società del capoluogo anche Giovanni Carmellino che conquista il settimo posto nei 200 stile e chiude nella top ten i 100. Prezioso il contributo dato anche dalla brillante Marzia La Vecchia M35 che porta a casa l’argento nei 50 farfalla coperti in 31’’83 e il bronzo nei 50 rana chiusi in 39’’01 dimostrando di essere atleta di grande spessore così come tutta la squadra mster molisana.

Nella speciale classifica per società l’H2O Sport chiude al 26° posto su 87 squadre master al via. Un risultato di stroardinario valore, sia tecnico che agonistico, a conferma della qualità del lavoro svolto non solo in questa stagione ma nel corso degli anni. Una base certamente preziosa sulla quale costruitre qualcosa di ancora più importante nel corso di questa stagione e in otticca futura.

Fonte: Ufficio stampa