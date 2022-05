Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole della città in piazza a Campobasso per una giornata di festa all’insegna del ritorno alla normalità dopo il periodo buio della pandemia. L’iniziativa “Sport e socialità…nel rispetto delle regole” è stata, organizzata dalla Questura di Campobasso in collaborazione con Con, Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio del Comune. Scopo dell’evento è stato quello di sensibilizzare i bambini attraverso lo sport, quale forma privilegiata di inclusione sociale, sul tema del rispetto delle regole in generale e di quelle che sottendono ad ogni forma di “stare insieme”. Presenti all’iniziativa anche alcuni atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato: il pugile Vincenzo Picardi e la nuotatrice Fabiana Lamberti. All’evento anche i cani e i cavalli della Polizia. In contemporanea si sono svolte 6 attività sportive. Presente inoltre il camper dell’Associazione “Clown Terapia Paciok Onlus”, che dallo scorso anno ha ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato per il progetto “Ludoteca Taxi Clown” , consistente in un taxi sanitario che si occupa del trasporto di pazienti pediatrici.