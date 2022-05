Share on Twitter

Due professionisti molisani, con la passione per il sociale e la solidarietà, hanno favorito un incontro storico in tal senso: quello tra il re delle cryptovalute “CZ” Changpeng Zao e Mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede.

Zao, tra i piu’ ricchi del mondo con il suo patrimonio stimato in 96 miliardi di dollari, è Amministratore Delegato di Binance, colosso della finanza virtuale. Il colloquio con l’alto prelato getta le basi per iniziative di beneficenza, sostenute dal manager, in diverse zone del mondo.

Lo storico incontro, avvenuto in Santa Marta, è frutto dell’impegno dei molisani Manfredo Eliseo, odontoiatra del Vaticano e Gianluigi Guida, avvocato di Binance.