Era uscito per la sua solita passeggiata, l’uomo di 75 anni di Termoli che questa notte è stato trovato senza vita nella zona di Torre Fantine a Campomarino.

La famiglia non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lui, ha contattato le autorità competenti e sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

In tarda serata il ritrovamento del corpo ormai senza vita, probabile che si sia trattato di un malore.

Non è stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno, domani si terranno i funerali.