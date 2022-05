L’emozione di ritrovare il proprio banco e di rivedere la propria classe. Il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso è voluto tornare oggi nella sua scuola, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso. Qui si diplomò dopo essere venuto a vivere per un periodo dalla sua Puglia in Molise per seguire il papà all’epoca rettore del convitto Mario Pagano. Accolto dal preside Antonello Venditti e dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini, ha incontrato alcuni ex compagni di classe, tra questi gli attuali amministratori comunali Alberto Tramontano e Alessandra Salvatore e poi i suoi ex professori, Sammartino e Cacchione. Infine l’incontro con gli alunni della scuola nell’auditorium del liceo.