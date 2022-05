I dati Covid in Molise con l’ultimo bollettino dell’Asrem. Sono 283 i nuovi positivi su 1659 tamponi refertati. Tasso di positività al 17%. Due i ricoveri in Malattie infettive e due i dimessi dallo stesso reparto. Non ci sono decessi. Sono 29 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, di cui 2 in Terapia intensiva e 15 negli infettivi. Dei nuovi positivi 46 sono di Campobasso, 27 di Ururi, 26 di Isernia, 21 di Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Sono 763 i guariti nelle ultime ore. Di questi 367 del capoluogo. Gli attualmente positivi in Molise sono 8245.