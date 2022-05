Chiedono il rinnovo del contratto nazionale di laroro Rsa Aiop, associazione italiana ospedalità privata. Sono gli operatori delle residenze per anziani e quelle sanitarie assistite. “In Molise oltre un centinaio, almeno 40mila in tutta Italia” spiegano Cgil, Cisl e Uil che hanno organizzato un presidio a Campobasso, in via Campania “davanti a quella che – sottolineano – dovrebbe essere la sede regionale dell’Aiop, al numero 43”.

“Una sede fantasma – dice Valvona, Cisl – dove nessuno risponde e non c’è nessuno. Ma, oltre a questo. Oggi siamo qui per rivendicare n rinnovo del contratto che manca da 14 anni e la mobilitazione è nazionale”.

“Gli operatori della RSA hanno lavorato durante il Covid con turni massacranti, contagiandosi e ci sono state anche vittime – sottolinea Amantini, Cgil – e le loro richieste vanno ascoltate”.

Una mobilitazione – conclude Barbagallo, Uil – che continua anche martedì prossimo, in mattinata davanti alla Prefettura di Campobasso per rivendicare un diritto sacrosanto, un aumento salariale dovuto”.