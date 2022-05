Lottare contro lo spopolamento e contro la carenza di servizi essenziali nelle Aree Interne. Sono due temi all’ordine del giorno per chi si trova ad amministrare piccoli Comuni montani, come quelli altomolisani.

Anche l’ex vicesindaco di Agnone Maurizio Cacciavillani si è espresso di recente a riguardo. In una nota social, infatti, ha ribadito l’importanza della strada della fusione tra Comuni: “Ho sempre pensato, come puntualmente ribadito nei miei post, che una delle priorità per dare una speranza di sopravvivenza alle nostre aree fosse quella di un’unione territoriale in senso forte, superando quella disgregazione amministrativa fatta di micro centri decisionali, di veti incrociati e spesso di vere e proprie diatribe campanilistiche. Insomma, una guerra tra poveri che ha visto le comunità soccombere nell’incapacità di avere uno sguardo d’insieme sulle reali esigenze di sviluppo territoriale.”