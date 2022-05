Una delle sue canzoni più famose racconta proprio il mare delle isole Tremiti e proprio le tremiti sono oggi per tutti le isole di Lucio Dalla, un luogo che il cantautore bolognese aveva scelto come sua seconda casa. Per le Tremiti si era battuto contro le trivelle e contro ogni tentativo di danneggiare l’ambiente di un luogo bellissimo. Dieci anni dopo la sua morte restano le canzoni, intramontabili, e resta la sua casa, una casa bellissima che affaccia sul mare e che oggi è di proprietà degli eredi di Dalla. In questa casa che si sviluppa su tre piani ci sono all’interno ancora gli arredi originali e gli oggetti del cantautore compreso uno dei suoi pianoforti e poi la celebre sala di incisione nella quale Dalla ha registrato molti dei suoi capolavori. La novità è che ora quel luogo così privato, così intimo, apre a quanti vorranno trascorrere delle vacanze, sicuramente non comuni, alle Tremiti: da questa estate la villa si può affittare. Gli eredi del cantautore, con l’intento di valorizzare un luogo così imporrtante, hanno affidato a una società di Campobasso, la Sintattica, la gestione dell’immobile dal punto di vista turistico. La società ha già pubblicizzato la possibilità di soggiornare nella casa precisando che le trattative sono riservate. Sono arrivate subito centinaia di richieste da tutta Italia. I primi turisti arriveranno nella prima settimana di giugno e si andrà avanti fino a ottobre. La società molisana, che si occupa di gestione patrimoni e cura l’operazione legata alla villa di Dalla, opera da anni con successo fuori regione e gestisce tra l’altro parte del patrimonio della comunità ebraica di Roma. Oltre alla villa sarà affitata per vacanze anche un’altra casa di Dalla alle Tremiti, casa che si trova sull’isola di San Nicola, accanto alla chiesa delle Diomedee. Si punta inoltre a portare uno degli amici storici di dalla, un cantuatore, che sarà invitato a trascorrere una settimana di vacanza nella villa di Cala Matana.