Aveva messo in vendita online abiti griffati a prezzi stracciati e una giovane donna di Isernia, attratta dall’offerta, ha deciso di acquistare due giacche, concordando con l’inserzionista – un uomo di origini campane – la consegna in Abruzzo, dove abita una persona di fiducia. Al momento della consegna, però, invece delle grandi firme, ha ricevuto capi di scarsissimo valore.

La donna, caduta nella trappola della truffa online, ha provato a contattare l’inserzionista, ovviamente senza successo. A quel punto è andata alla Questura di Isernia per denunciarlo e gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire la catena di spedizione e consegna, bloccando l’inoltro del pagamento in contrassegno al truffatore, già noto per reati simili. Terminate le indagini di rito, la Squadra Mobile ha denunciato l’inserzionista alla Procura di Sulmona per truffa on line e frode in commercio.

La Polizia di Stato consiglia sempre ai cittadini di prestare particolare cautela agli annunci online per evitare spiacevoli sorprese.